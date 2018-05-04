«Школа Колумба» приглашает на встречу с переводчиком Анастасией Стронгиной

5 мая в 14.00 в «Школе Колумба» состоится встреча с переводчиком Анастасией Стронгиной «Жизнь и обычаи современной Бразилии» (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, областная научная библиотека, IV этаж Литературная гостиная).



Участники встреч в «Школе Колумба» делятся впечатлениями от посещения той или иной страны, а также обсуждают самые интересные книги о путешествиях по странам и континентам. Девиз школы – «Путешествия реальные, путешествия литературные».



Переводчик с португальского и английского Анастасия Стронгина расскажет участникам встречи о жизни и обычаях современной Бразилии. Приведет любопытные факты из жизни бразильцев. Слушатели смогут выучить некоторые фразы на португальском языке для повседневного общения. Издания из фонда библиотеки, посвященные Бразилии, станут дополнением к теме встречи.