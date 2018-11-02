«Школа жилищного просвещения» в Кировске начала свою работу

В Кировске приступили к обучению первые 45 слушателей «Школы жилищного просвещения». Для жителей города организована специальная обучающая программа коммунальной тематики, где они смогут узнать азы управления многоквартирными домами, разобраться в специфике формирования тарифов на обслуживание, системах коммуникации и поставки коммунальных ресурсов.

В рамках двухнедельного курса слушатели познакомятся с системами коммуникаций разных домов и смогут самостоятельно выработать механизмы оптимизации и совершенствования внутридомовых процессов, познакомиться с возможностями повышения энергоэффективности, разберут конкретные причины завышенного потребления ресурсов. Первый заместитель главы администрации Кировска Александр Николаев подчеркнул, что все лекции, подготовленные для участников программы, учитывают конкретную городскую специфику. При этом в формировании дальнейшей учебной программы будут учтены пожелания и вопросы самих слушателей.

Лекторами «Школы жилищного просвещения» станут специалисты коммунальной сферы Кировска: сотрудники Управления Кировского городского хозяйства, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Первое занятие провела заместитель начальника УКГХ администрации Кировска Анжелика Ахмедова.

Желание посещать лекции «Школы жилищного просвещения» высказали более 60 кировчан - обучающихся пришлось разделить на два потока. Следующая группа начнет заниматься с 16 ноября.