Школьная спортплощадка для детей и взрослых

На территории школы № 28 Мурманска открыта новая спортивно-игровая площадка. Там установлено оборудование для сдачи норм ГТО и универсальный физкультурный комплекс для детей младшего школьного возраста. По периметру появились урны и скамейки, а также опоры освещения.

Площадка уже стала центром притяжения для ребят со всего микрорайона. Она по традиции доступна и ученикам, и жителям близлежащих домов. Как рассказала директор школы Ирина Чашук, на территорию с удовольствием приходят не только дети, но и родители.

– Оборудование позволяет заниматься спортом даже взрослым, здесь можно с пользой провести время всей семьей. Появилась площадка по многочисленным просьбам мурманчан, проживающих в районе Больничного городка, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Если говорить о школе в целом, то невооруженным глазом видно: требует обновления фасад. Это и станет следующим шагом. В Мурманске уже принята городская программа по ремонту фасадов учреждений образования. В нее вошли и школы, и детские сады. Сейчас идет разработка проектной документации. Школа № 28 – в числе первоочередных объектов.