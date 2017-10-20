Школьница из Кандалакши Софья Попкова – серебряный призер по электромонтажу на чемпионате мира WorldSkills в Абу-Даби

Подведены итоги 44-го чемпионата мира WorldSkills, который проходил в столице Объединенных Арабских Эмиратов. 1300 молодых профессионалов из 77 стран-участниц международного движения боролись за медали по 52 компетенциям.



Впервые на мировом уровне прошел мини-чемпионат для школьников от 14 до 16 лет. В нем приняли участие такие страны, как Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия и Белоруссия. На Международных презентационных соревнованиях JuniorSkills в рамках WorldSkills Abu Dhabi 2017 наши земляки – школьники из Кандалакши Софья Попкова, Николай Афанасьев и Вероника Липейко – выступили в составе российской юниорской сборной, которая была представлена 11 участниками из Мурманской и Челябинской областей, Хабаровского и Краснодарского краев и Санкт-Петербурга.



Школьники соревновались в профессиональном мастерстве по трем компетенциям: графический дизайн, мобильная робототехника и электромонтаж.



Софья Попкова в команде с Маргаритой Дерунец из Хабаровска стали серебряными призерами мирового чемпионата WorldSkills в Абу-Даби по компетенции «Электромонтажные работы». А Николай Афанасьев и Вероника Липейко стали лучшими в выполнении второго модуля по монтажу реверсивного пуска двигателя, отстав от призеров всего на 0,5 балла.



Подготовка и тренировки команд проходили в Кандалакшском индустриальном колледже на базе специализированного центра компетенций «Электромонтажные работы» в сотрудничестве с экспертами WorldSkills Russia и компании ООО ИЭК ХОЛДИНГ.



В целом на международных презентационных соревнованиях JuniorSkills российские школьники завоевали три золотые медали, одно серебро и одну бронзу.



Вице-премьер правительства России Ольга Голодец встретилась с национальной сборной JuniorSkills Worldskills Russia и поздравила ребят, с честью выступивших за Россию и одержавших безоговорочную победу на мировой арене.