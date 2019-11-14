Школьница из Кировска Полина Акилбаева – лауреат VII Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»

Ученица Кировской школы № 7 Полина Акилбаева заняла III место на VII всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». Подведение итогов конкурса, организованного по инициативе правления Российского общества историков-архивистов, состоялось на днях в Москве.

Полина Акилбаева представляла Мурманскую область с работой «Вклад архитекторов в создание Кировска». В подготовке исследовательской работы ей помогала научный консультант Татьяна Пивоварова – начальник отдела государственного архива Мурманской области в Кировске.

Всего в конкурсе приняли участие 2556 юных исследователей из 48 регионов России. Жюри отметило высокий содержательно-исследовательский уровень представленных работ, большинство из которых освещали малоизвестные страницы региональной истории на основе архивных документов, источников устной истории.