Школьница из Североморска стала победителем регионального этапа всероссийской олимпиады по французскому языку

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку проходил на базе Мурманского педагогического колледжа. В нем приняли участие пять победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады из Мурманска, Мончегорска и ЗАТО г. Североморск.

Участникам олимпиады в первом туре предлагались разные виды заданий: лексико-грамматический тест, конкурс письменной речи, аудирование, работа с письменным текстом. Второй тур олимпиады проходил в формате диалога участников с членами жюри. По оценке участников и членов жюри, уровень сложности заданий олимпиады был высоким.

Победителем олимпиады стала учащаяся из ЗАТО г. Североморск.

Для победителей и призеров регионального этапа олимпиад организованы учебно-тренировочные сборы для подготовки к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Они будут проходить 21-22 февраля в центре дополнительного образования «Лапландия». Завершатся сборы торжественной церемонией награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2017/2018 учебном году.