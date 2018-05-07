Школьница из Видяево стала бронзовым призёром на всероссийской олимпиаде по ОБЖ

С 24 по 29 апреля 2018 года город Уфа принимал участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. В олимпиаде приняли участие 209 учащихся 9-11 классов из 55 субъектов Российской Федерации.

Мурманскую область представляла Чуб Виктория, учащаяся 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно–территориального образования Видяево».

Заключительный этап олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности проходил на базе ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» и включал теоретический и практический туры олимпиады.

Для участников олимпиады была организована культурная программа, включающая экскурсию в музей «История нефтегазового дела» и мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», знакомство с городом Уфой, командообразующие тренинги, семинары, квесты, инженерные игры и брейн-ринг.

По итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности Чуб Виктория стала бронзовым призером в практическом туре, а также награждена грамотой за лучший результат в демонстрации навыков оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта.

Поздравляем Викторию с победой и желаем дальнейших успехов!