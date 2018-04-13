Школьник решил покататься на чужой машине, в которой были открыты двери и оставлен ключ в замке зажигания

В дежурную часть города Оленегорска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии без пострадавших на улице Парковой. На место аварии был направлен наряд ДПС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили собственника машины, им оказался молодой человек 1998 года рождения. Потерпевший рассказал полицейским, что накануне вечером он оставил свой автомобиль марки «ВАЗ 2109» около дома знакомого, а утром обнаружили, что машина смещена с места стоянки на несколько метров, в результате чего и произошло ДТП.

Сотрудники полиции выяснили, что владелец транспортного средства оставил свой автомобиль возле жилого дома без присмотра открытым и с ключами в замке зажигания. Полицейскими были опрошены возможные свидетели, собраны улики. По горячим следам им удалось установить злоумышленника, которым оказался школьник 2003 года рождения. Подросток рассказал, что прогуливаясь днём по городу, приметил открытую машину и решил прокатиться. Сев за руль, он испугался и, не справившись с управлением, выпрыгнул из начавшего движение автомобиля. Таким образом транспортное средство наехало на дворовое ограждение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.