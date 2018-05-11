Школьникам Мончегорска рассказали об опасностях палов сухой травы

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Мончегорска Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области провели в школах профилактические беседы. Учеников предупредили об опасности палов сухой травы и недопущению природных пожаров в Заполярье в весенне-летний период.

Подобные выступления стали традиционными почти во всех образовательных учреждениях Заполярья. Сотрудники МЧС подробно рассказывают ребятам о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь практически каждый день в сводках фиксируются так называемые палы сухой травы. Эти, на первый взгляд, рядовые происшествия в итоге могут привести к трагедиям.

От сотрудников МЧС ребята узнали, как правильно вести себя на природе, а также порядке применения огнетушителей и подручных средств пожаротушения.