Школьникам Мурманской области в Москве вручили стипендии программы «Шаг в будущее»

На торжественной церемонии открытия самого представительного и авторитетного смотра достижений молодых исследователей России – Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» - 18 марта в большом зале Дворца культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана за высокие результаты в научной деятельности двоим старшеклассникам из Мурманска и ЗАТО г.Североморск вручены дипломы о присуждении стипендии Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» имени академика К.С. Колесникова, а также учащийся 4 класса ЗАТО Александровск отмечен дипломом в номинации «Самый юный участник форума».

Итоги участия делегации Мурманской области, в составе которой 46 дипломантов Молодёжного научного форума Северо-Запада России из городов Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Кировск, Полярные Зори, ЗАТО Александровск г. Снежногорск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Видяево, Ковдорского и Кольского районов, будут объявлены в завершении форума 21 марта.