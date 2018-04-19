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Мурманская область. Арктика19.04.18 16:59

Школьникам Североморска вручили первые паспорта

В День рождения города - 18 апреля на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО город Североморск состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации учащимся среднеобразовательных учреждений, достигшим 14-летнего возраста.

Главный документ гражданина Российской Федерации школьники получили из рук главы ЗАТО город Североморск Владимира Евменькова.

Владимир Евменьков отметил, что вручение паспортов именно главой ЗАТО происходит дважды в год - в День конституции и в День города. Он провел между этими праздниками параллель, отметив, что любовь к Отчизне начинается с малой родины. - Наша задача, - сказал, обращаясь к школьникам, Владимир Васильевич, - вам город передать, а ваша - сделать его еще краше, лучше, добрее.

Присутствующим была представлена новая видеопрезентация, в которой рассказывается о значении паспорта, его символике и преимуществах. Кроме того, школьники стали первыми обладателями обложек с гербом Североморска. На сегодняшний день их выпущено только сто штук, это эксклюзив городской администрации.

С памятным днем юных североморцев также поздравила директор североморского Многофункционального центра Елена Завадская, которая подчеркнула значимость этого дня не только в жизни ребят, но и их родителей.

Она вручила ребятам памятку «Получил паспорт, МФЦ теперь для тебя», где перечислены услуги, которые стали доступны для ребят в МФЦ. В завершение мероприятия школьники получили музыкальное поздравление от ансамбля «Баренц-бэнд».

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