Школьники – участники тематического рейса атомного ледокола «50 лет Победы» доставят на Северный полюс флаг Мурманской области

От причала «Атомфлота» в Мурманске в своё очередное путешествие к Северному полюсу вчера отправился атомный ледокол «50 лет Победы». На этот раз атомоход совершает не обычный туристический, а тематический рейс, посвящённый 60-летию атомного ледокольного флота России. На его борту – 68 школьников из 24 регионов нашей страны, а также юный делегат из Армении. В число членов экспедиции вошли и ребята из Мурманской области.

Тематический рейс организован Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП «Атомфлот». Ребята представляют проект «Школа Росатома», Российское движение школьников, образовательный центр «Сириус» и сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). В пути их ждёт обширная просветительская программа, игры, тренинги и турниры, метапредметная олимпиада, конкурс «Арктиковидение» и общение с интересными попутчиками, среди которых – шоумен Валдис Пельш, народная артистка России Елена Яковлева, блогер Руслан Усачёв и другие знаменитости.

Школьникам из Заполярья передали флаг Мурманской области, который вместе с флагами других регионов и флагом «Атомфлота» будет доставлен на Северный полюс. Кроме того, перед стартом экспедиции ребята получили от главы области задание – в дороге подумать над тем, как превратить Кольский край в самое модное место на Земле.

По словам капитана ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова, помимо Северного полюса, пассажиры атомохода смогут увидеть архипелаг Земля Франца-Иосифа – самый северный участок российской территории.

Экспедиция вернётся в Мурманск 22 августа.