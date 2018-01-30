Школьники и кадеты Мурманской области услышали воспоминания жителей блокадного Ленинграда

В день 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное мероприятие «Симфония всепобеждающего мужества». Своими воспоминаниями со школьниками, кадетами, представителями военно-патриотических клубов поделились члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

В приветственном слове Раиса Николаевна Мадьярова отметила, что память – это то, без чего невозможны менталитет, патриотизм и самосознание человека. «Мы не можем допустить, чтобы был забыт беспримерный подвиг Ленинграда. О таких людях мы и будем рассказывать в надежде, что наши воспоминания станут вкладом в наше общее дело сохранения памяти о войне», – сказала Раиса Николаевна.

Воспоминаниями о первой блокадной зиме поделился Бенедикт Владимирович Гофман: «Когда вспоминаешь зиму, то, кажется, что не было дня, дневного света. А продолжалась только бесконечная, холодная ночь... И страшны были не только холод и голод, а то, как в дни блокады к человеку постепенно подкрадывалось безразличие к жизни. Изнуренные лишениями, люди теряли интерес ко всему на свете и к себе самим… Ни одного нет яркого впечатления, только все страшные…»

Мария Алексеевна Новикова познакомила ребят с творчеством поэта-блокадника Анатолия Молчанова и рассказала о своем детстве, жизни в детском доме и выезде в эвакуацию. Она с благодарностью вспоминала воспитателей детского дома, которые вывезли из осажденного города 62 ребенка и 61 из них возвратили в родной город.

Воспоминаниями матери о бомбежках города поделилась Флора Зиновьевна Геращенко, оказавшаяся с семьей в осажденном городе годовалым ребенком. Ее эвакуировали из Ленинграда с дистрофией первой степени, долго лечили в госпитале. «…Даже редкие радостные события были с тенью блокады. Но люди жили, они продолжали верить…», – рассказала Флора Зиновьевна.

Участники мероприятия посетили также тематическую выставку «Всё для Победы», посвящённую 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

В завершении мероприятия Раиса Николаевна обратилась ко всем его участникам: «Гордитесь своими предками, изучайте историю страны и родного города, извлекайте из нее уроки, не допускайте войн – в них не бывает победителей, они приносят только горе, особенно детям».

Мероприятие было организовано региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с Мурманским областным краеведческим музеем.