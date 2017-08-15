Школьники из городов Кандалакша и Полярные Зори получили награды в международном конкурсе «Мы – дети Атомграда!»

С 4 по 10 августа в Санкт-Петербурге проходили финальные мероприятия XII международного детского творческого конкурса художественного проекта «Мы – дети Атомграда! – 2017», который раз в два года организует Государственная корпорация «Росатом», АО «Концерн «Росэнергоатом» и Ленинградская атомная станция для юных талантливых ребят из городов-спутников АЭС.

68 лауреатов в различных номинациях конкурса в возрасте от 8 до 17 лет из 14 городов получили приглашения в город на Неве для участия в торжественных мероприятиях. Мурманскую область представляли Матвей Злыдарь – ученик Полярнозоринской Гимназии № 1 и воспитанница Центра детского творчества «Вега» из города Кандалакша – Ксения Очеретько.

В течение недели для творческих школьников, прибывших изо всех уголков нашей страны, были организованы каникулы в северной столице. Увлекательные экскурсии по красивейшим местам Петергофа, прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга, посещение различных музеев, а также творческие мастер-классы сделали эту поездку незабываемой. Торжественная церемония награждения прошла в Сосновоборском художественном музее современного искусства, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.