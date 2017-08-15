В Мурманской области растёт число преступлений экономической и коррупционной направленности«Арктик-ТВ» составляет рейтинг состояния детских площадок Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.08.17 12:20

Школьники из городов Кандалакша и Полярные Зори получили награды в международном конкурсе «Мы – дети Атомграда!»

С 4 по 10 августа в Санкт-Петербурге проходили финальные мероприятия XII международного детского творческого конкурса художественного проекта «Мы – дети Атомграда! – 2017», который раз в два года организует Государственная корпорация «Росатом», АО «Концерн «Росэнергоатом» и Ленинградская атомная станция для юных талантливых ребят из городов-спутников АЭС.

68 лауреатов в различных номинациях конкурса в возрасте от 8 до 17 лет из 14 городов получили приглашения в город на Неве для участия в торжественных мероприятиях. Мурманскую область представляли Матвей Злыдарь – ученик Полярнозоринской Гимназии № 1 и воспитанница Центра детского творчества «Вега» из города Кандалакша – Ксения Очеретько.

В течение недели для творческих школьников, прибывших изо всех уголков нашей страны, были организованы каникулы в северной столице. Увлекательные экскурсии по красивейшим местам Петергофа, прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга, посещение различных музеев, а также творческие мастер-классы сделали эту поездку незабываемой. Торжественная церемония награждения прошла в Сосновоборском художественном музее современного искусства, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовал: 241 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Гость
15.08.17 02:09
Да продолжают по-прежнему торговать, видно один предприниматель , который поставив один стол и превратив квартиру жилого дома в кафе гораздо ,,важней,, жителей близлежащих домов, которые ночью не мо
Комментарий к новости:Борьба с незаконным алкоголем набирает обороты
Гриша северный
14.08.17 20:14
А я, грешным делом, о другом подумал!
Комментарий к новости:«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Девушка, ноги подымайте!
Zviygincew
14.08.17 09:14
Как пишет РБК, к сентябрьским выборам оппозиция подходит в условиях дефицита ресурсов и со старой повесткой: ЛДПР агитирует за Жириновского как президента, КПРФ отмечает 100-летие революции и, как и «
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году отмечено снижение хищений хакерами с карт россиян, но прогнозы аналитиков на будущее не радуют-PRO ВалютуДоллар начал день с роста-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХУ жителей дома № 8 по Арктикческому переулку условия жизни близки к арктическим-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика