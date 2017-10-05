Школьники из Кандалакши примут участие в Мировом чемпионате «WorldSkills Competitions Abu Dhabi 2017»

Школьники из Кандалакши вошли в состав Российской национальной сборной команды юниоров «WorldSkills Junior» и сборной команды «JuniorSkills» для участия в Мировом чемпионате «WorldSkills Competitions» по компетенции «Электромонтажные работы», который пройдёт с 14 по 19 октября 2017 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Софья Попкова, Николай Афанасьев и Лепейко Вероника – активные участники чемпионатного движения «WorldSkills Russia» («Молодые профессионалы») и «JuniorSkills», добившиеся высоких результатов как на региональных, так и на национальных чемпионатах «WorldSkills Russia» в Красногорске, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве.

В августе этого года ребята прошли подготовку к Мировому чемпионату во Всероссийском детском центре «Смена» в г. Анапе, в сентябре тренировки продолжились на базе специализированного центра компетенций по электромонтажным работам в Кандалакшском индустриальном колледже, впереди – предстартовые тренировки в Москве на базе академии «WorldSkills Russia».

В качестве эксперта в компетенции «Электромонтажные работы» на площадке Мирового чемпионата выступит преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа Виктор Валерьевич Гаспирович.

Уже скоро представители Мурманской области в составе Национальной сборной команды России отправятся в столицу Объединенных Арабских Эмиратов – город Абу-Даби, чтобы побороться за медали 44-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, в котором примут участие команды 77 стран мира, 3000 экспертов, 1300 конкурсантов в возрасте до 25 лет. Российская команда (58 человек) будет самой представительной на этих крупнейших международных соревнованиях и покажет свое мастерство во всех 52 компетенциях чемпионата!