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Мурманская область. Арктика16.05.18 14:10

Школьники из Кольского района успешно защитили свои проекты на онлайн-конференции

В период с 31 марта по 14 мая 2018 года состоялась межрегиональная онлайн-конференция «Научные проекты школьников онлайн» (далее-конференция). Организатором конференции является Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования».

Участниками конференции стали 69 обучающихся из Мурманской, Белгородской, Тульской, Пензенской, Липецкой, Вологодской, Тюменской областей и г. Москвы.

Кольский район представили обучающиеся МОУ Молочненской СОШ и МОУ Междуреченской СОШ.

По итогам участия в конференции Анна Орехова и Владимир Плахотный, обучающиеся МОУ Молочненской СОШ, заняли призовые места в номинациях «Биоинженерные системы» и «Пищевые биотехнологии».

Научная статья обучающейся МОУ Междуреченской СОШ Марии Кармаш на тему: «Создание флористической карты района водопада на реке Большая Лавна» войдет в сборник научных статей по итогам межрегиональной онлайн-конференции.

Поздравляем обучающихся и их педагогов-наставников Ольгу Ивановну Фадееву, учителя химии МОУ Молочненской СОШ, и Елену Александровну Тебиеву, учителя химии и биологии МОУ Междуреченской СОШ с достойной защитой научно-исследовательских проектов.

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