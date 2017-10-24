Школьники из Мурманского политехнического лицея побывали на экскурсии в ГИБДД

В ходе экскурсии ребята познакомились с деятельностью сотрудников подразделений дежурной части, центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, деятельностью экзаменационного и регистрационного отделения.

Сотрудники Госавтоинспекции провели экскурсию по зданию Госавтоинспекции для учеников восьмого класса Мурманского политехнического лицея. Мероприятие проводилось с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, развития форм сотрудничества и взаимодействия с учреждениями образования.

Знакомство школьников с буднями автоинспекторов началось с истории ее возникновения в музее «ГАИ-ГИБДД». Также лицеисты узнали о героических поступках инспекторов дорожно-патрульной службы и основных причинах дорожно-транспортных происшествий. Далее ребята узнали о работе комплексов фото- и видеофиксации, о процессе обработки нарушений, выявленных с их помощью.

После познавательной экскурсии учащиеся вместе с инспектором ГИБДД повторили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, узнали об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По традиции гостям мероприятия показали патрульный автомобиль и его оснащение. Они смогли примерить на себя защитную экипировку, посидеть в автомобиле и самостоятельно включить специальное звуковое сопровождение, проблесковые «маячки».

Ребята были благодарны за такое познавательное мероприятие, многие выразили желание в дальнейшем связать свою жизнь со службой в полиции.