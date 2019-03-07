Школьники из Мурманской области – победители Всероссийского конкурса «Делай, как я!»

В Москве прошёл финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!», в котором приняли участие Мазурмович Элина и Алиев Павел, обучающихся МБОУ гимназии № 1 г . Апатиты. Гимназисты участвовали в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического объединения». Финалу предшествовал этап отбора, в ходе которого учащиеся написали очерк на тему «У каждого поколения свои герои», участвовали в региональном этапе конкурса.

В финальных мероприятиях ребята на разных конкурсных площадках показали свои знания и навыки в области спорта, военно-прикладного искусства, топографии, истории страны, они соревновались с шестьюдесятью достойнейшими соперниками из разных регионов Российской Федерации.

Элина и Павел показали отличные результаты в номинации «Быстрее, выше, сильнее!», став победителями. По итогам конкурсных дней Алиев Павел занял 3 место в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического объединения». Поздравляем с ярким выступлением на всероссийском уровне гимназистов и руководителя команды А.Г. Чуфырева