+1 рубль с 1 января - в Мурманске проезд подорожает незначительноПринудительный спуск лавин в Хибинах!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.11.19 09:45

Школьники из Мурманской области примерили на себя профессию военного врача

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в рамках V Всероссийской информационно-агитационной акции Минобороны России «Есть такая профессия - Родину защищать!» для школьников из Мурманской области была проведена лекция, посвященная профессии военный врач.

Перед будущими абитуриентами выступили доцент кафедры автоматизации управления медицинской службой, начальник нештатного симуляционного центра Владимир Драчев, ответственный секретарь приёмной комиссии Военно-медицинской академии майор медицинской службы Александр Ломов и помощник начальника учебно-методического отдела майор медицинской службы Дмитрий Бокатюк.

Школьникам рассказали об истории старейшего медицинского вуза страны и его современном развитии. Им также предоставили информацию об обучении, проживании и порядке поступления в академию. Для будущих абитуриентов провели экскурсию по симуляционному центру, где показали манекены для отработки различных операций.

30 ноября в Военно-медицинской академии пройдёт день открытых дверей. Сотрудники и преподаватели вуза проведут мероприятия по профориентации для будущих абитуриентов. В клубе академии будут представлены доклады об особенностях обучения курсантов на факультетах подготовки врачей и на факультете среднего профессионального образования, а также об условиях поступления и организации профессионального отбора. Обзорная экскурсия по академии будет проходить с посещением кафедр химии, биологической и медицинской физики, курсантской столовой, общежития и спортивного городка, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Михаил
18.11.19 11:30
Здравствуйте. Начали приходить счета от управляющей компании. Договор мы с ними не заключали. ЖЭК каким-то образом от нас отказался... Первое - должен ли я оплачивать их счёт с грамматическими ошибкам
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Александр
14.11.19 21:55
С 2007 года в Интернете выложен сайт: "Перспективные водолазные технологии с НЕОГРАНИЧЕННОЙ глубиной погружения" - http://deepdivertech.narod.ru/indexru.html Этот сайт два раза стал победителем во
Комментарий к новости:Водолазы Северного флота готовятся к Армейским играм
Ульяна
13.11.19 14:53
Добрый день! Купили квартиру зимой на 1 эт. А потом когда отопление отключили увидели все недостатки . Стена в зале и в комнате покрылась плесенью. Что делать? *** Здесь наша редакция помочь не мож
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ октябре рекорды по росту цен установили апельсины, табачные изделия и пересылка посылок внутри России-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 10 копеек, доллар прибавил почти 2 копейки-PRO ЭнергетикуЗАТО Островной получает электроснабжение от резервных источников-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 346 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика