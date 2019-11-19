Школьники из Мурманской области примерили на себя профессию военного врача

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в рамках V Всероссийской информационно-агитационной акции Минобороны России «Есть такая профессия - Родину защищать!» для школьников из Мурманской области была проведена лекция, посвященная профессии военный врач.

Перед будущими абитуриентами выступили доцент кафедры автоматизации управления медицинской службой, начальник нештатного симуляционного центра Владимир Драчев, ответственный секретарь приёмной комиссии Военно-медицинской академии майор медицинской службы Александр Ломов и помощник начальника учебно-методического отдела майор медицинской службы Дмитрий Бокатюк.

Школьникам рассказали об истории старейшего медицинского вуза страны и его современном развитии. Им также предоставили информацию об обучении, проживании и порядке поступления в академию. Для будущих абитуриентов провели экскурсию по симуляционному центру, где показали манекены для отработки различных операций.

30 ноября в Военно-медицинской академии пройдёт день открытых дверей. Сотрудники и преподаватели вуза проведут мероприятия по профориентации для будущих абитуриентов. В клубе академии будут представлены доклады об особенностях обучения курсантов на факультетах подготовки врачей и на факультете среднего профессионального образования, а также об условиях поступления и организации профессионального отбора. Обзорная экскурсия по академии будет проходить с посещением кафедр химии, биологической и медицинской физики, курсантской столовой, общежития и спортивного городка, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.