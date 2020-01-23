Школьники из Полярного побывали в гостях у судоремонтников

Участники профориентационого клуба «Перекресток» Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского города Полярный посетили с экскурсией 10-й судоремонтный завод.

Из экскурсии восьмиклассники узнали интересные факты из истории завода, героическая летопись которого началась еще в годы войны с работы легендарной плавмастерской «Красный горн».

Завод – одно из градообразующих предприятий Полярного. Одно из направлений работы – утилизация устаревших моделей кораблей. На судне, готовящемся к утилизации, удалось побывать и участникам экскурсии.

Прогулка по заброшенным палубам и каютам, вертолётному ангару, спортзалу, командному пункту оставили школьников неизгладимые впечатления. С палубы корабля экскурсантам открылся чудесный вид на Екатерининскую гавань, на фоне которой ребята с удовольствием фотографировались.