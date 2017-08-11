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Мурманская область. Арктика11.08.17 15:44

Школьники из Полярных Зорь приняли участие в Экологическом детском форуме

С 1 по 9 августа трое школьников из города Полярные Зори в числе 36 юношей и девушек из городов-спутников АЭС России приняли участие в Международном этапе конкурса детских фотографий «В объятиях природы» - Экологическом детском форуме-2017 на базе образовательного лагеря в Тверской области.

Настоящим подарком для юных фотографов стала встреча с известным венгерским фотохудожником Балинтом Винце, который умеет отражать красоту и уникальность природы территорий расположения атомных станций – как в Венгрии, так и в России.

 «Дружной командой мы выезжали на природу и красивейшие места Тверской области. Во время практических занятий нас учили находить смысловой центр композиции, узнали, как правильно использовать фильтры и секреты света. А во время теоретических занятий обсуждали глубину изображения, а также выбор лучших снимков, что оказалось для меня таким же сложным навыком, как и фотографирование. Мы научились у Балинта Винце в банальном замечать что-то красивое, особенное.  Общаясь с таким мастером, как Балинт Винце стало понятно, что фотосъемка – это не просто фиксация моментов и глубина резкости, а глубина чувств, выражение впечатлений и высокое искусство, которому хочется обучаться с особым азартом и удовольствием», - поделилась своими впечатлениями победительница регионального проекта г. Полярные Зори Арина Осташова.

Международный творческий фотоконкурс «В объятиях природы» стартовал в апреле 2017 года. Проект посвящен Году экологии в России и 25-летию концерна «Росэнергоатом» и организован Фондом «Ассоциации территорий расположения атомных электростанций» совместно с Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш».

Фонд «АТР АЭС» - Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Создан в феврале 2013 года с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

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