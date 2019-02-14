Школьники из ЗАТО Александровск Александр Богатый и Глеб Телегин успешно представили наш регион в финале Балтийского научно-инженерного конкурса

В Санкт-Петербурге состоялся финал юбилейного Балтийского научно-инженерного конкурса. Почти 600 участников из 143 городов и поселков России и стран СНГ представили более 400 проектов в сфере медицины, математики, программирования, физики, химии, биологии, экологии, техники, робототехники и науки о Земле. Работы ребят оценивали представители научного сообщества Санкт-Петербурга, власти и бизнеса.

Впервые участие в конкурсе приняли учащиеся дома детского творчества «Дриада» ЗАТО Александровск Александр Богатый и Глеб Телегин. В числе 47 проектов они представили свои работы в секции «Физика». Готовить проекты ребятам помогали научные руководители Оксана Михедько и Евгений Михедько.

По итогам конкурса Александр Богатый удостоен диплома III степени и специальной премии научного жюри. Оба школьника стали лауреатами специальной премии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Балтийский научно-инженерный конкурс проводится в Санкт-Петербурге с 2005 года. Сегодня это одно из самых крупных научных соревнований для школьников в России.