Школьники Кольского района презентовали губернатору Андрею Чибису собственную разработку – маску для социальных сетей «На Севере – жить!»

О развитии волонтёрского движения, создании новых спортивных объектов и благоустройстве населенных пунктов в Кольском районе шла речь на встрече губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с активной молодёжью и представителями добровольческих объединений.

Подобные встречи, по мнению главы региона, – возможность услышать о проблемах, волнующих школьников, и по итогам сформировать чёткий план действий. Губернатор призвал ребят к открытому диалогу и отметил, что высказанные идеи будут учтены в работе и без внимания не останутся.

Так, баскетбольная команда из Мурмашей обратила внимание губернатора на удручающее состояние спортивного зала в школе. Андрей Чибис пообещал разобраться с проблемой. Создание достойных условий для занятий физической культурой – одна из приоритетных задач, поставленных перед региональным Министерством спорта и молодежной политики. В планах – развитие спортивных движений и проведение турниров между школьными командами.

Говоря о действующих проектах, губернатор сообщил, что в Коле в 2021 году откроется плавательный бассейн. Проект уже разработан, определено место для строительства – его разместят на территории районного физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, уже в этом году в городе благоустроят набережную с исторической, культурной и досуговой зонами.

Волонтеры Кольского района сделали акцент на проблеме уборки мусора во дворах и вдоль проезжей части, а также рассказали о заброшенных зданиях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Андрей Чибис подчеркнул, что этот вопрос взят на контроль.

«Мы долго с коллегами спорили на этот счет, потому что снос ветхих зданий – дорогая работа. Выбирая между установкой хоккейной коробки или закупкой машины скорой помощи и сносом таких построек, конечно, всегда выбираешь что-то новое. Но, вы правы, это вопрос безопасности и внешнего облика наших населенных пунктов. Мы приняли решение начать эту работу и выделили средства из областного бюджета», – сказал глава региона.

Андрей Чибис поблагодарил ребят за откровенный разговор, подчеркнув, что только совместными усилиями можно создать качественные и комфортные условия для жизни на Севере. В завершении встречи школьники презентовали губернатору собственную разработку. Ребята создали маску для социальной сети «На Севере – жить!», которая, по их мнению, объединит северян и повысит интерес молодёжи к политической жизни в регионе, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.