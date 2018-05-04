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Мурманская область. Арктика04.05.18 14:33

Школьники Кольского района вошли в число лучших исследователей региона

26 апреля на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялась VI Малая научная конференция «Я - исследователь» (далее – конференция). В конференции приняли участие 76 учащихся 6 - 10 классов организаций общего и дополнительного образования. Это юные исследователи из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, города Полярные Зори, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, Ловозерского, Ковдорского, Терского и Кольского районов.

Участники конференции представили учебно-исследовательские работы по направлениям:
- естественные науки и современный мир: математика, физика, биология, экология, медицина, химия;
- инженерные науки: технические устройства и проекты, информатика;
- проблемы человека и общества: социология, психология, культурология, история и историческое краеведение, литературоведение, русская лингвистика, прикладное искусство.

В конференции приняли участие обучающиеся МБОУ Кольской СОШ №2 и Дома детского творчества Кольского района. Абсолютными победителями конференции стали 4 обучающихся из Кольского, Ловозерского и Ковдорского районов, в их числе обучающаяся Дома детского творчества Кольского района Яна Дикая (педагог-наставник Елена Феодосьевна Бурянина, педагог дополнительного образования).

Дипломом в номинации «За творческий подход в проведенном исследовании» награжден Вадим Сергиевский, обучающийся МБОУ Кольской СОШ № 2 (педагог-наставник Татьяна Владимировна Свирко, учитель географии).

Авторы 12 лучших учебно-исследовательских работ, представленных на конференции, получили рекомендации к участию в конкурсном отборе на мероприятия Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», которые пройдут в ноябре 2018 года.

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