ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Прислушайтесь к своему «мотору», или Ишемическая болезнь сердцаВ ЗАТО Александровск готовятся к выборам Президента РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.02.18 07:10

Школьники Мурманской области примут участие в межрегиональном конкурсе сочинений «Я гражданин России»

Всего в творческом состязании, организованном Стратегическим партнерством «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, примут участие не менее 250 тысяч школьников из СЗФО.

7 февраля в 11 часов в «Голубом зале» здания аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО состоится собрание организационного комитета конкурса сочинений «Я гражданин России». Участники заседания обсудят и утвердят условия и порядок проведения Конкурса.

«Идея проведения конкурса сочинений «Я гражданин России» родилась в Санкт-Петербурге и, при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, распространилась на все регионы Северо-Запада России. Мы рассчитываем, что конкурс поможет формированию и развитию гражданской ответственности и патриотизма среди его участников. Что ребята – учащиеся 7-11 классов, будут искренними в своих работах, и государственные институты получат ценнейшие социологические данные о том, что думает подрастающее поколение о России, о своей роли в её судьбе. Тем более что это «опрос» в виде сочинения затронет не менее 250 000 тысяч школьников. Конкурс поможет не только выявить творчески одаренных детей, владеющих словом, но, возможно, скорректировать в регионах СЗФО молодежную политику, приняв во внимание содержательную часть сочинений», – прокомментировал Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад», член оргкомитета конкурса Алексей Багаряков.  Основным оператором проекта является Стратегическое партнерство «Северо-Запад» в сотрудничестве с комитетом по образованию Санкт-Петербурга и администрациями регионов СЗФО.

В оргкомитет конкурса сочинений «Я гражданин России» входят представители всех субъектов СЗФО, члены Союза писателей России, представители Стратегического партнерства «Северо-Запад» и аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В их числе председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева, зам. полномочного представителя Президента РФ по СЗФО Любовь Совершаева, помощник полномочного представителя Евгений Карпичев и др.

На заседании будут утверждены окончательные сроки и условия проведения региональных и окружного этапов Конкурса.

Предварительно известно, что участие в проекте подтвердили все средние общеобразовательные школы в регионах СЗФО.

До конца марта сочинения должны быть сданы на оценку регионального жюри. Затем к работе подключится окружная экспертная комиссия, которая определит лауреатов в каждом регионе-участнике Конкурса и победителей по всему Северо-Западному федеральному округу.

Награждение будет проходить в Санкт-Петербурге. Учащихся 11-х классов пригласят на выпускные торжества «Алые паруса» 23 июня, победители в остальных возрастных группах приедут в Северную столицу в сентябре.

Лауреатов конкурса наградит лично полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Координация всех этапов конкурса сочинений ведется силами проектного офиса «Патриотическое воспитание молодежи» Стратегического партнерства «Северо-Запад», который занимается вопросами разработки и реализации социально значимых проектов по двум основным направлениям – культурно-историческое и молодежная политика и образование. В рамках подписанных с правительствами субъектов СЗФО Соглашений о сотрудничестве Партнерство принимает участие в реализации ещё ряда общественно значимых проектов, инициированных администрациями регионов федерального округа.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 177 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Игорь
31.01.18 09:10
Правильно, на открытые катки приглашаем детей кататься, а в ледовом дворце будем торговать и песни петь. Большего идиотизма от городских и областных властей придумать сложно!
Комментарий к новости:Ледяные катки под окнами домов
Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире16:10«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на морковь установили рекорд роста-PRO ВалютуКурс евро вырос на 30 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС выработала первый в 2018 году миллиард киловатт-часов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика