Школьники Мурманской области примут участие в межрегиональном конкурсе сочинений «Я гражданин России»

Всего в творческом состязании, организованном Стратегическим партнерством «Северо-Запад» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, примут участие не менее 250 тысяч школьников из СЗФО.

7 февраля в 11 часов в «Голубом зале» здания аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО состоится собрание организационного комитета конкурса сочинений «Я гражданин России». Участники заседания обсудят и утвердят условия и порядок проведения Конкурса.

«Идея проведения конкурса сочинений «Я гражданин России» родилась в Санкт-Петербурге и, при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, распространилась на все регионы Северо-Запада России. Мы рассчитываем, что конкурс поможет формированию и развитию гражданской ответственности и патриотизма среди его участников. Что ребята – учащиеся 7-11 классов, будут искренними в своих работах, и государственные институты получат ценнейшие социологические данные о том, что думает подрастающее поколение о России, о своей роли в её судьбе. Тем более что это «опрос» в виде сочинения затронет не менее 250 000 тысяч школьников. Конкурс поможет не только выявить творчески одаренных детей, владеющих словом, но, возможно, скорректировать в регионах СЗФО молодежную политику, приняв во внимание содержательную часть сочинений», – прокомментировал Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад», член оргкомитета конкурса Алексей Багаряков. Основным оператором проекта является Стратегическое партнерство «Северо-Запад» в сотрудничестве с комитетом по образованию Санкт-Петербурга и администрациями регионов СЗФО.

В оргкомитет конкурса сочинений «Я гражданин России» входят представители всех субъектов СЗФО, члены Союза писателей России, представители Стратегического партнерства «Северо-Запад» и аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В их числе председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева, зам. полномочного представителя Президента РФ по СЗФО Любовь Совершаева, помощник полномочного представителя Евгений Карпичев и др.

На заседании будут утверждены окончательные сроки и условия проведения региональных и окружного этапов Конкурса.

Предварительно известно, что участие в проекте подтвердили все средние общеобразовательные школы в регионах СЗФО.

До конца марта сочинения должны быть сданы на оценку регионального жюри. Затем к работе подключится окружная экспертная комиссия, которая определит лауреатов в каждом регионе-участнике Конкурса и победителей по всему Северо-Западному федеральному округу.

Награждение будет проходить в Санкт-Петербурге. Учащихся 11-х классов пригласят на выпускные торжества «Алые паруса» 23 июня, победители в остальных возрастных группах приедут в Северную столицу в сентябре.

Лауреатов конкурса наградит лично полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Координация всех этапов конкурса сочинений ведется силами проектного офиса «Патриотическое воспитание молодежи» Стратегического партнерства «Северо-Запад», который занимается вопросами разработки и реализации социально значимых проектов по двум основным направлениям – культурно-историческое и молодежная политика и образование. В рамках подписанных с правительствами субъектов СЗФО Соглашений о сотрудничестве Партнерство принимает участие в реализации ещё ряда общественно значимых проектов, инициированных администрациями регионов федерального округа.