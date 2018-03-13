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Мурманская область. Арктика13.03.18 16:14

Школьники Мурманской области приняли участие в акции «Исторический диктант: День картографа»

Дню картографии был посвящен «Исторический диктант», впервые организованный на базе областной научной библиотеки. На научные испытания в библиотеку приехали учащиеся мурманских школ, а также Минькинской и Мурмашинской школ Кольского района.

Инициатором акции выступили активисты общественного движения «Союз юных мурманчан». Предложение о проведении диктанта поддержала областная научная библиотека. Откликнулись на участие в акции представители Мурманского отделения Российского исторического общества и молодёжного клуба мурманского областного отделения Русского географического общества.

Решение посвятить исторический диктант картографии приняли сами ребята. А библиотекари разработали специальную тематическую программу. На основе фондов Мурманской областной научной библиотеки была подготовлена выставка картографических карт, составлена программа «Полярный квиз».

Перед началом состязаний участникам диктанта были представлены имеющиеся картографические материалы. Сам диктант состоял из двух туров. В первом туре участники отвечали на 10 вопросов по теме «Арктика». Вопросы задавал представитель Мурманского отделения Российского исторического общества, кандидат исторических наук Денис Семёнов. Затем участники диктанта прошли второй тур испытаний, состоящий из 20 вопросов «Полярного квиза» о природе, географии и удивительных явлениях арктической зоны. Для ответов на вопросы участники активно пользовались картами и атласами из фонда библиотеки.

В этот день в научную библиотеку приехали не только школьники, но и взрослые мурманчане, желающие испытать свои знания. Так, второе место досталось учительнице географии, пожелавшей принять участие в акции.

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