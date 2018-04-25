Школьники Мурманской области знают английский язык на средний балл

Данные, полученные от 130000 школьников из 2250 городов и населенных пунктов России, показали, насколько хорошо знают английский язык учащиеся разных регионов страны. Учитывались результаты школьников 5-11 класса, которые принимали участие в Межрегиональной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018.

Олимпиада показала, что российские школьники знают английский язык на три с плюсом. Средний балл, набранный участниками олимпиады по стране, составил 62 балла из 100 возможных (в школьной терминологии это означает «тройка с плюсом»). Олимпиада Skyeng Super Cup основана на заданиях, аналогичных упражнениям ЕГЭ и ОГЭ.



По результатам олимпиады Skyeng Super Cup Winter 2018, школьники Мурманской области знают английский язык на 60,8 балл – этот показатель ниже, чем в среднем по России. В рейтинге регионов России по среднему баллу Северо-Западный ФО в целом занимает седьмое место.



Рейтинг федеральных округов по среднему баллу участников:



Центральный (62,7);

Северо-Кавказский (61,7);

Уральский (61,3);

Приволжский (60,2);

Южный округ (59,8);

Дальневосточный округ (59,8);

Северо-западный округ (59);

Сибирь (58 баллов).



В Северо-Западном округе страны лучше всего английский знают ученики из Псковской (71 балл), Петербурга и ЛО (64,2 балла) и Новгородской области (63,7 балла).



Рейтинг регионов в северо-западном округе по среднему баллу:



Псковская область (71);

Санкт-Петербург (64,2);

Новгородская область (63,7);

Карелия (62,6);

Коми (61,6);

Мурманская область (60,8);

Калининградская область (58,4);

Вологодская область (58,4);

Архангельская область (57,3);

Ленинградская область (55,2);

Ненецкий АО (37).



Все результаты по регионам доступны по ссылке:

https://skyeng.ru/map/index.html