Школьники Мурманской области знают английский язык на средний балл
Данные, полученные от 130000 школьников из 2250 городов и населенных пунктов России, показали, насколько хорошо знают английский язык учащиеся разных регионов страны. Учитывались результаты школьников 5-11 класса, которые принимали участие в Межрегиональной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018.
Олимпиада показала, что российские школьники знают английский язык на три с плюсом. Средний балл, набранный участниками олимпиады по стране, составил 62 балла из 100 возможных (в школьной терминологии это означает «тройка с плюсом»). Олимпиада Skyeng Super Cup основана на заданиях, аналогичных упражнениям ЕГЭ и ОГЭ.
По результатам олимпиады Skyeng Super Cup Winter 2018, школьники Мурманской области знают английский язык на 60,8 балл – этот показатель ниже, чем в среднем по России. В рейтинге регионов России по среднему баллу Северо-Западный ФО в целом занимает седьмое место.
Рейтинг федеральных округов по среднему баллу участников:
Центральный (62,7);
Северо-Кавказский (61,7);
Уральский (61,3);
Приволжский (60,2);
Южный округ (59,8);
Дальневосточный округ (59,8);
Северо-западный округ (59);
Сибирь (58 баллов).
В Северо-Западном округе страны лучше всего английский знают ученики из Псковской (71 балл), Петербурга и ЛО (64,2 балла) и Новгородской области (63,7 балла).
Рейтинг регионов в северо-западном округе по среднему баллу:
Псковская область (71);
Санкт-Петербург (64,2);
Новгородская область (63,7);
Карелия (62,6);
Коми (61,6);
Мурманская область (60,8);
Калининградская область (58,4);
Вологодская область (58,4);
Архангельская область (57,3);
Ленинградская область (55,2);
Ненецкий АО (37).
Все результаты по регионам доступны по ссылке:
https://skyeng.ru/map/index.html