Школьники Полярного вступают в Юнармию

В исторической базе Северного флота – городе воинской славы Полярном – прошла торжественная церемония принятия в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 27 учащихся 5 «Б» класса школы № 2.

Мероприятие состоялось в школьном актовом зале в присутствии юнармейцев старших классов, родителей и педагогов.

В церемонии посвящения принял участие капитан 3 ранга Александр Друзьяк – офицер штаба Кольской флотилии разнородных сил СФ, шефствующей над школой города. Он вручил ребятам красные береты с юнармейской символикой, поздравил их и пожелал с гордостью нести звание юнармейца.

В торжественной обстановке старшие товарищи вручили пятикласснику Анатолию Солдатову знамя всероссийского военно-патриотического общественного движения.

Как сообщает пресс-служба СФ, вслед за командиром класса Амелией Машкиной ребята произнесли клятву юнармейца, пообещав верно служить Отечеству, быть честными, следовать традициям доблести, отваги и взаимовыручки.

В настоящее время в зоне ответственности Северного флота действует 390 отрядов Юнармии, в которых состоит более 13180 школьников.