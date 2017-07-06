Школьники примут участие в квест-игре «Кольская земля – край уникальной природы»

8 июля в 12.15 ребята из летнего оздоровительного лагеря при гимназии №8 примут участие в квест-игре «Кольская земля – край уникальной природы», которая пройдёт в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мальчишки и девчонки совершат увлекательное путешествие по просторам Кольского края, узнают много интересного о растительном и животном мире Заполярья, его тайнах и легендах, примут участие в интеллектуальных и творческих заданиях.