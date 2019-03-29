Сегодня в гимназии № 8 Мурманска состоялась презентация творческих работ школьников в рамках реализации социально значимого проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!».

– Проект «Город Мурманск. Начинается с тебя!» реализуется в образовательных учреждениях города Мурманска с февраля 2019 года, рассказала главный специалист комитета по образованию администрации города Мурманска Лариса Клименок. – В рамках проекта мурманские школьники принимают участие в различных конкурсах и акциях, объединенных общей идеей создания комфортной городской среды.

Ученики мурманских гимназий №№ 3, 8 и 9 представили свои макеты цветочных клумб и процесс их создания. Впервые школьники продемонстрировали необычные скворечники, изготовленные в рамках проекта «Птичкин дом». Младшие школьники рисовали город своей мечты. Организаторы мероприятия провели для детей виртуальную экскурсию «Городской марш парков и скверов».

– Приятно видеть, что младшее поколение мурманчан стремится внести свой вклад в развитие своего города, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк. – Главное, что идеи ребят во многом сходятся с планами городских властей.

К слову, многие из существующих достопримечательностей заполярной столицы созданы по инициативе горожан. Так, на берегу Семеновского озера поселился Кот Семен, над заливом в Ленинском округе установлен памятник «Ждущей», а неподалеку от мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» был создан мемориальный комплекс, посвященный стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.