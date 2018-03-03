Школьники решают, каким скоро станет Мурманск

Сегодня в образовательных учреждениях города Мурманска прошли классные часы на тему «Комфортная городская среда». Школьники познакомились с реализацией проекта в городе Мурманске, а также с общественными зонами, которые получили наибольшее число голосов на этапе предварительного отбора для рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта.

К слову, 19 общественных пространств, отобранных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», станут в ближайшее время местом экскурсий мурманских школьников и их родителей.

– Классные часы на тему «Комфортная городская среда» приурочены к детской социально значимой акции «Выбираем всей семьей – каким будет город мой», – рассказала директор средней общеобразовательной школы № 31 города Мурманска Наталья Южакова. – В рамках этой акции юные мурманчане выполняют творческие задания, пишут сочинения, участвуют в конкурсах рисунков, представляют памятники, которые они хотели бы видеть в своём городе.

Участие в акции предполагает и исследовательскую деятельность юных краеведов. Ученики школы № 31 во время урока не только ознакомились с реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Мурманске, но и высказали свои предложения в дизайн-проект «Сквер по улице Шабалина». Ребята также подготовили интересную информацию об Александре Осиповиче Шабалине, советском военно-морском офицере, контр-адмирале, дважды Герое Советского Союза.