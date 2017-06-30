Мурманская область. Арктика30.06.17 08:39
Школьники станут участниками песенного конкурса «Угадай мелодию»
4 июля в 11.00 и 12.00 областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится песенный конкурс «Угадай мелодию» для ребят из летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 8.
Мальчишки и девчонки смогут исполнить любимые детские песни, проявить свои творческие способности, весело и дружно провести время в кругу друзей.
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