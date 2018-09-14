Школьники Видяево учились рисовать петроглифы

13 сентября в рамках проекта «День с музеем» на территории ЗАТО п. Видяево состоялись культурно-просветительские мероприятия Мурманского областного краеведческого музея.

Для учащихся начальной школы были проведены мастер-классы по созданию карманного календаря с изображением подводных лодок и объемного магнита «Совята» в технике «аппликация».

Школьники 5-8-х классов посмотрели учебные интерактивные программы «Природа Мурманской области» и «История Кольского края». Ребята узнали о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также познакомились с историей края с древнейших времен до современности. После просмотра программ участники мероприятия проверили полученные знания в специальных интерактивных приложениях для планшетов.

Для учащихся старших классов было подготовлено музейное занятие «Древними тропами Кольского Севера». Школьники прослушали экскурсию по выставке «Археология Кольского Севера» и познакомились с важнейшими археологическими памятниками Кольского полуострова. Ребята узнали интересные факты об историческом прошлом нашего края и почувствовали себя первооткрывателями петроглифов — наскальных изображений Чальмны-Варрэ.

Более 220 учащихся посетили мероприятие и поблагодарили сотрудников Мурманского областного краеведческого музея за подготовленную культурную программу.