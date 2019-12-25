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Мурманская область. Арктика25.12.19 13:30

Школьники знакомятся с морскими профессиями Мурмана

Впервые в Мурманске состоялся Мурманский морской профориентационный Форум. В нём приняли участие около сотни школьников из разных населенных пунктов Мурманской области. Мероприятие организовало мурманское региональное отделение Общероссийского движения поддержки флота.

- Наша задача – препятствовать оттоку молодёжи, рассказать школьникам, как много интересных, высокооплачиваемых, серьезных профессий есть в нашем крае в традиционном для региона морском направлении, - пояснила руководитель Форума, член правления МРО ОДПФ Мария Олейник. – Мероприятие так называемого «полного цикла» даёт ученикам 8, 9 и 10-х класса возможность не только послушать, но и посмотреть, пощупать – что из себя представляет будущая профессия.

Форум длился в режиме нон-стоп почти десять часов. Первая часть Форума прошла на базе и при поддержке Мурманского индустриального колледжа. Здесь ребята узнали о морских профессиях: о военных моряках и корабельных сварщиках, крановщицах и докерах, специалистах плавучих буровых и т.д. Всё от условий труда до уровня заработной платы. Кроме того, школьникам рассказали об организациях и предприятиях, связанных с морем: о Северном флоте, мурманских филиалах ФГУП «Росморпорт» и ООО «Газпром Флот», ФГУП «Атомфлот», АО «10 судоремонтный завод» и других.

Потом  школьники приняли участие в работе интерактивных площадок колледжа и мастер-классах индустриального колледжа: от сварки до 3d-моделирования.

Финальным этапом Форума стали экскурсии на предприятия. Для ребят был выделен автобус, школьники из Заозерска смогли побывать на экскурсии в ЗАТО г.Североморск на большом противолодочном корабле «Североморск».

Другие экскурсии для участников Форума прошли на территории 10-го судоремонтного завода в ЗАТО Александровск и на ледоколе «Адмирал Макаров».

- Сейчас важно развить у молодёжи, скажем так, морское мышление. Увеличить количество людей, которые хотели бы связать свою жизнь с морем, - отметил председатель отделения Общероссийского движения поддержки флота Дмитрий Панченя. - Для реализации приоритетных направлений развития Мурманской области требуются грамотные специалисты, большое количество специально обученных и подготовленных кадров.

На подведении итогов партнеры Форума выдвинули ряд предложений по усовершенствованию проекта, а также высказались за его продолжение в 2020 году.

 

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