Школьников учили считать деньги по-взрослому

9 апреля стартовала IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи в Мурманской области. Сотрудники регионального Министерства финансов провели первую видеолекцию на тему: «Как спланировать покупки: учись считать деньги по-взрослому» для учащихся 5-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманска «Мурманский международный лицей».

На примере доступного для понимания семейного бюджета были затронуты вопросы управления личным бюджетом, планирования расходов на текущее потребление, сезонных покупок, формирования личных накоплений на большую покупку. В ходе общения участники лекции разобрались с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, а также обсудили с представителями Минфина как грамотно подойти к принятию своих первых финансовых решений.

Неделя финансовой грамотности проводится в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» при участии Центрального банка Российской Федерации. Главная цель проекта – повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным средствам, навыков управления личным и семейным бюджетом.

В рамках недели финансовой грамотности запланировано проведение в период с 9 по 18 апреля занятий для 12 классов (5 - 8 классы) общеобразовательных учреждений города Мурманска. Кроме того, Министерство финансов Мурманской области приглашает всех желающих до 22 апреля принять участие в конкурсе письменных работ на тему «5 правил самому себе для успешного будущего!». Результаты конкурса будут объявлены на закрывающем мероприятии недели финансовой грамотности.