Школьные лесничества Мурманской области отмечены сертификатами Федерального агентства лесного хозяйства

По итогам Всероссийского заочного смотра - конкурса «Лучшее школьное лесничество» 2017 года, школьные лесничества «Солнцецвет» МБОУ «СОШ № 1» п.Никель Печенгского района и «НордРост» МБОУ «ООШ № 1 им. М.А. Погодина» г.Полярный отмечены сертификатами Федерального агентства лесного хозяйства.

В настоящее время на территории Мурманской области организованы и действуют 3 школьных лесничества, учащиеся школьных лесничеств являются подрастающим кадровым резервом лесного хозяйства Мурманской области.

Напомним, идея создания школьных лесничеств возникла в 1964 году в Советском Союзе, юные друзья леса оказывали огромную помощь взрослым лесоводам. Первое школьное лесничество было организовано на Алтае.

Школьное лесничество - это объединение школьников, увлечённых единым делом — изучением природы, выращиванием и посадкой лесных растений, охраной лесных участков, оказанием помощи лесничествам в охране и благоустройстве леса. Это также и способ приобретения знаний по биологии, географии, экологии и многим другим наукам.