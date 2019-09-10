Мурманская область. Арктика10.09.19 08:15
Школьные спортивные клубы Мурманской области прошли на федеральный этап Всероссийского смотра-конкурса
Мурманская область в числе 44 субъектов Российской Федерации стали участниками открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 2018/2019 учебного года.
На федеральном уровне наш регион представляют ШСК общеобразовательных школ № 289 ЗАТО город Заозёрск, № 13 нп. Высокий г.Оленегорска и Кандалакшской коррекционной школы-интерната.
Конкурсная комиссия определит победителей и призёров до 15 сентября.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиБолее 40% россиян, меняющих работу, согласны получать зарплату в конверте-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуНадёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 10 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыМинюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию
-Нам интересно Ваше мнение05.09.19: Как Вы думаете, для чего в Мурманске проводят пробную топку в жилых домах 6-8 сентября?Проголосовало: 554 человека