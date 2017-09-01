Школьный звонок прозвенел для учеников школ при колониях и следственных изоляторах

В День знаний за школьные парты сели около 200 осужденных, не имеющих основного общего и среднего общего образования.

На торжественных мероприятиях, которые прошли во всех филиалах школы при колониях и СИЗО, учащимся разъяснили порядок и правила обучения в образовательных учреждениях, выдали необходимую учебную литературу и канцелярские товары, а также поздравили с Днем знаний и пожелали успехов в новом учебном году.

На первом уроке, как и в обычных школах по всей стране, говорили о России. Завершился День знаний, по сложившейся традиции, чаепитием с пирогами.

Напомним, согласно ст.112 УИК РФ, в исправительных учреждениях организуется обязательное получение общего образования осужденными, не достигшими возраста 30 лет. Лица более старшего возраста также могут получить образование, если изъявят такое желание.

В пенитенциарных учреждениях Мурманской области функционирует вечерняя (сменная) общеобразовательная школа с 7 филиалами. Осужденные получают аттестаты об основном общем и среднем общем образовании без отметок о том, что они обучались в школе при исправительном учреждении.