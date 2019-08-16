Школы Мурманска продолжают обновляться

До начала нового учебного года осталось меньше месяца, во всех округах города ведется итоговая приемка образовательных учреждений. Как продвигаются ремонтные работы в СОШ № 27 (ул. Бочкова, 15), сегодня проверила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

– В сентябре школе исполнится 43 года и впервые за это время здесь капитально отремонтировали спортзал. Впечатления самые положительные, в помещении стало просторно и светло, – отметила Тамара Прямикова. – Кроме того, проведены очень важные работы по строительству входной группы бассейна. Здесь появилась пристройка, благодаря которой в здании станет теплее и детям будет комфортно дожидаться родителей.

В рамках капремонта в спортивном зале заменили окна, радиаторы отопления, пол, на стенах появились красочные рисунки. Также в школе ведутся работы по замене пола в зонах рекреации и потолка в бассейне.

В 2018 году на территории школы № 27 появилась спортивно-игровая площадка с искусственным покрытием и малыми архитектурными формами. Как и все пришкольные стадионы в городе, она открыта для жителей близлежащих домов.