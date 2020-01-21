Школы Мурманска продолжают обновляться

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили школу № 21, где были проведены работы по комплексному ремонту кабинета информатики.

– Впечатление положительное, как главу администрации меня радует, что сегодня все школы города-героя оснащены высокоскоростным интернетом. Напомню, что буквально на прошлой неделе задачу обеспечить все школы высокоскоростным интернетом к 2021 году поставил в своем Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин, – сказал Евгений Никора.

Как отметил глава муниципального образования Андрей Сысоев, очень важно, что выпускники активно выбирают информатику в качестве дополнительного экзамена, показывают высокие результаты по предмету на олимпиадах.

В кабинете информатики полностью заменили систему отопления освещения, обновили пол, стены, окна и потолок. Также в школе выполнены работы по замене оконных блоков в актовом и танцевальном залах. А для поддержания комфортного температурного режима в помещениях первого этажа установлены тепловые завесы.

Помимо аналоговой системы видеонаблюдения в учреждении была установлена цифровая – «Безопасный город» с обзором территории и внутренних помещений.

– Сегодня все школы города оснащены системой видеофиксации. Это отвечает современным требованиям безопасности, помогает в расследовании инцидентов, а также дисциплинирует учащихся, – отметил Андрей Сысоев.

В учреждении ведется систематическая работа по реализации инклюзивного обучения и обучения детей с особыми образовательными потребностями. Эффективно работает коррекционно-развивающая служба.

С 2020 года СОШ № 21 является пилотной площадкой по введению электронных учебников в образовательную деятельность.