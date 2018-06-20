Школы Мурманской области получат гранты на реализацию программ повышения качества образования

Завершился региональный конкурс на получение грантов на реализацию программ повышения качества образования школами Мурманской области с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 11 общеобразовательных организаций из шести муниципальных образований Мурманской области.

По итогам конкурса победителями признаны:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа города Мурманска»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением отдельных предметов» (ЗАТО г.Заозёрск);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2», г.Мончегорск;

Муниципальное общеобразовательное учреждение Туломская средняя общеобразовательная школа;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа № 11 нп.Зареченск.

Победители получат гранты на реализацию программ повышения качества образования в размере 353,4 тысячи рублей каждый.