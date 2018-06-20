Школы Мурманской области получат гранты на реализацию программ повышения качества образования
Завершился региональный конкурс на получение грантов на реализацию программ повышения качества образования школами Мурманской области с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
В 2018 году в конкурсе приняли участие 11 общеобразовательных организаций из шести муниципальных образований Мурманской области.
По итогам конкурса победителями признаны:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа города Мурманска»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 289 с углубленным изучением отдельных предметов» (ЗАТО г.Заозёрск);
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2», г.Мончегорск;
Муниципальное общеобразовательное учреждение Туломская средняя общеобразовательная школа;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа № 11 нп.Зареченск.
Победители получат гранты на реализацию программ повышения качества образования в размере 353,4 тысячи рублей каждый.