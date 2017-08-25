Школы встречают будущих учеников и их родителенй

В этом году за школьные парты в городе Мурманске сядут более 3250 тысяч первоклассников. Поступление в школу – очень ответственный момент в жизни семьи и особенно ребенка. В преддверии Дня знаний в школе № 5 состоялась встреча с родителями будущих учеников.

– Эта нетрадиционная встреча, мы проводим дополнительную консультацию, – отметила директор школы № 5 Ирина Ускова. – В этом году очень много приезжих детей из других регионов. Родители, которые не были на установочных собраниях в мае и июне, познакомились с распорядком дня и режимом питания будущих первоклассников, помещениями, где ребята будут заниматься, смогли задать все интересующие их вопросы.

Надо отметить, за лето во всех школах Мурманска проведены ремонты, была благоустроена территория, прошли все необходимые подготовительные мероприятия.

В школе № 5 обновлены туалетные комнаты и классы, подготовлен тепловой пункт. Уже на следующей неделе в образовательных учреждениях будет включено отопление, чтобы ребята пришли заниматься в прогретые здания.