«Шкуру» невыловленных крабов уже поделили – закона на проведение аукционов по квотам ещё нет, а деньги от них уже заложили в бюджет

Комитет Госдумы предупреждает о возможных рисках неисполнения доходов бюджета от крабовых аукционов

Постановления правительства РФ в части закрепления квот по крабовым аукционам должны быть приняты не позднее апреля-мая 2019 г., в противном случае возникают серьезные риски неисполнения доходов бюджета, считают в комитете Госдумы по бюджету.

Отзыв комитета на законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, проведение аукционов по продаже квот на добычу водных биоресурсов в инвестиционных целях возможно в размере до 25% общего допустимого улова водных биоресурсов. На данный момент в Госдуме находится правительственный законопроект, который увеличивает этот норматив до 50%.

«До принятия законопроекта и связанных с ним нормативных правовых актов правительства РФ увеличение с 25% до 50% доли общего допустимого улова крабов, распределяемой посредством проведения аукционов по продаже квот на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях, невозможно», - говорится в отзыве. При этом комитет напоминает, что в бюджете на 2019 г. доходы от проведения крабовых аукционов заложены в размере 40,9 млрд рублей при "отсутствии законодательного регулирования проведения соответствующих аукционов". Об этом несоответствии во время обсуждения бюджета на 2019-2021 гг. заявлял как думский комитет по бюджету, так и комитет по природным ресурсам.

«Поскольку поступление первых доходов от продажи квот на добычу крабов запланировано уже на 2019 г. и принимая во внимание, что основная часть аукционов проводится во II и III кварталах года, необходимо, чтобы предусмотренные законопроектом постановления правительства РФ в части порядка закрепления квот и порядка распределения улова были приняты не позднее апреля-мая 2019 года. В ином случае возникнут серьезные риски неисполнения доходов федерального бюджета в части поступлений от продажи квот на добычу (вылов) крабов», - отмечается в отзыве комитета.

Как сообщалось, первое чтение законопроекта о крабовых аукционах намечено в Госдуме на 2 апреля. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев с 1 по 3 апреля проведет консультации с фракциями и комитетами нижней палаты парламента в преддверии обсуждения законопроекта, пишет finmarket.ru.