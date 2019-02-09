Шлюпочный переход по Кольскому заливу и ряд исторических реконструкций боёв периода Великой Отечественной войны в Заполярье посвящают воинам-североморцам, одержавших победу над врагом

Несколько десятков военно-исторических, культурных и спортивно-массовых мероприятий, которые Северный флот проведёт в 2019 году, будут посвящены 75-летию разгрома гитлеровских войск в Советском Заполярье. Об этом объявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов на совещании руководящего состава флота.

Командующий флотом поддержал предложения провести ряд исторических реконструкций боёв периода Великой Отечественной войны в Заполярье с применением восстановленной воинами-североморцами бронетехники: самоходных артиллерийских установок СУ-100 и ИСУ-152, а также танков «Шерман», Т-34 и ИС-3. Реконструкции приурочат ко Дню Победы, Дню памяти и скорби и непосредственно началу Петсамо-Киркенесской наступательной операции. Проведение их планируется в Мурманске, в районе посёлков Старая Титовка и Лиинахамари. В них примут участие участники клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж» и военнослужащие Северного флота.

В честь юбилея будет пополнена выставка бронетехники филиала Военно-морского музея флота - музея ВВС в посёлке Сафоново. Своё место на постаменте займут отремонтированный «истребитель танков» СУ-100 и ещё один американский «Шерман», поднятый водолазами Северного флота с потопленного транспорта «Томас Дональдсон». Также в Музее ВВС окажется отреставрированный истребитель «Аэрокобра». При этом самолёт будет использован и для динамического показа на аэродроме.

Ко Дню Победы будет восстановлен и продемонстрирован жителям Кольского Заполярья поднятый в прошлом году со дна Баренцева моря американский танк М3Lee, ремонт которого выполняют военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

В строящемся под Мурманском филиале парка «Патриот» пройдут военно-спортивные соревнования для молодёжи. Также в них примут участие юнармейцы и мурманские нахимовцы.

Личный состав бригады морской пехоты в преддверии Дня Победы совершит памятный марш на новых бронетранспортёрах БТР-82А от посёлка Спутник до мемориала в Долине Славы, а летом отправится в поход по маршруту легендарной разведгруппы Героя Советского Союза капитана Ивана Барченко-Емельянова. В ближайшее время морские пехотинцы проведут соревнования по военному биатлону – лыжной гонке со стрельбой по мишеням из штатного стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-служба СФ, в память о воинах-североморцах, одержавших победу над врагом, адмирал Николай Евменов поручил организовать шлюпочный переход по Кольскому заливу из исторической столицы флота города Полярного в город-герой Мурманск с участием нахимовцев и юнармейцев.