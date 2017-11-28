Сходил в гости к знакомой, лишился 13 тысяч рублей

В дежурную часть полиции Мурманска обратился мужчина 1793 года рождения, проживающий в поселке Зверосовхоз, с заявлением о хищении принадлежащих ему денежных средств в сумме 13 тысяч рублей. Опросив потерпевшего, полицейские установили, что в хищении денежных средств имеются основания подозревать знакомую, к которой накануне заявитель приехал в гости в квартиру по улице Достоевского. Именно после ухода из квартиры знакомой он обнаружил пропажу денежных средств.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемая была установлена и доставлена в отдел полиции. Неработающая мурманчанка 1990 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Позже она призналась в совершении кражи. Девушка рассказала полицейским о том, что денежные средства потратила по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.