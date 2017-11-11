Шонгуй в дыму: морские пехотинцы Северного флота отразили нападение условных террористов на переправу в условиях химической атаки

В районе посёлка Шонгуй вчера под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялось тактико-специальное учение (ТСУ) по наведению временной переправы через водные преграды и её обороне в условиях начала полярной ночи на Крайнем Севере. В нём приняли участие более 500 человек личного состава и было задействовано порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

За три дня подразделения материально-технического обеспечения, морской инженерной службы Северного флота расчистили подъездные пути и навели временную переправу через реку Кола из комплекта малого автодорожного разборного моста (МАРМ). Затем возведённый мост был проверен на прочность. По нему были пущены колонны военной автомобильной и бронированной техники.

Основным и самым зрелищным эпизодом учения стала оборона временной переправы от атаки условных террористов. По условиям учения перед нападением условный противник применил химическое оружие. Морским пехотинцам, державшим оборону, пришлось действовать в индивидуальных средствах защиты органов дыхания.

Атака условных террористов, действовавших на квадроциклах и в пешем порядке, была успешно отбита. Противник был уничтожен огнём из автоматического стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов бронетранспортёров морской пехоты. Часть атакующих условно подорвались на минных заграждениях, выставленных по оборонительному периметру. Огневую поддержку с воздуха обеспечил штурмовой вертолёт Ка-29, патрулировавший воздушное пространство в районе речной переправы.

После боя военнослужащие роты РХБЗ провели химическую разведку, и дегазацию переправы, после чего по ней было вновь налажено воинское сообщение.

Соблюдение правопорядка и воинской дисциплины в период проведения учения было возложено на подразделения военной полиции по Северному флоту.

В ходе учения военные инженеры, бойцы мостовой роты, роты РХБ защиты и морские пехотинцы успешно отработали тактику совместных действий при выполнении задач по своему основному предназначению. Помимо совершенствования практических навыков по наведению и обороне переправы была проведена проверка степени подготовленности командования и личного состава действовать в сложных погодных условиях в условиях Крайнего Севера и Арктики в осенне-зимний период.

По оценке командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова тактико-специальное учение прошло успешно, на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба СФ.

Репортаж с учений СФ редакция «Арктик-ТВ» покажет в вечернем выпуске новостей 13 ноября в 19.30.