ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Открытия бывают большие и маленькие, но все они необычныеВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Гостевые браки – плюсы и минусы такой жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.11.17 18:30

Шонгуй в дыму: морские пехотинцы Северного флота отразили нападение условных террористов на переправу в условиях химической атаки

В районе посёлка Шонгуй вчера под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялось тактико-специальное учение (ТСУ) по наведению временной переправы через водные преграды и её обороне в условиях начала полярной ночи на Крайнем Севере. В нём приняли участие более 500 человек личного состава и было задействовано порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

За три дня подразделения материально-технического обеспечения, морской инженерной службы Северного флота расчистили подъездные пути и навели временную переправу через реку Кола из комплекта малого автодорожного разборного моста (МАРМ). Затем возведённый мост был проверен на прочность. По нему были пущены колонны военной автомобильной и бронированной техники.

Основным и самым зрелищным эпизодом учения стала оборона временной переправы от атаки условных террористов. По условиям учения перед нападением условный противник применил химическое оружие. Морским пехотинцам, державшим оборону, пришлось действовать в индивидуальных средствах защиты органов дыхания.

Атака условных террористов, действовавших на квадроциклах и в пешем порядке, была успешно отбита. Противник был уничтожен огнём из автоматического стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов бронетранспортёров морской пехоты. Часть атакующих условно подорвались на минных заграждениях, выставленных по оборонительному периметру. Огневую поддержку с воздуха обеспечил штурмовой вертолёт Ка-29, патрулировавший воздушное пространство в районе речной переправы.

После боя военнослужащие роты РХБЗ провели химическую разведку, и дегазацию переправы, после чего по ней было вновь налажено воинское сообщение.

Соблюдение правопорядка и воинской дисциплины в период проведения учения было возложено на подразделения военной полиции по Северному флоту.

В ходе учения военные инженеры, бойцы мостовой роты, роты РХБ защиты и морские пехотинцы успешно отработали тактику совместных действий при выполнении задач по своему основному предназначению. Помимо совершенствования практических навыков по наведению и обороне переправы была проведена проверка степени подготовленности командования и личного состава действовать в сложных погодных условиях в условиях Крайнего Севера и Арктики в осенне-зимний период.

По оценке командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова тактико-специальное учение прошло успешно, на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба СФ.

Репортаж с учений СФ редакция «Арктик-ТВ» покажет в вечернем выпуске новостей 13 ноября в 19.30.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 577 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Gonshik
10.11.17 14:48
Глава региона несколько сгущает краски, делая такие заявления. В отчёте регионального Минэкономразвития говорится, что в текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения в осно
Комментарий к новости:Мы забываем, что северянин живёт 9 месяцев в зиме – Марина Ковтун
Ольга
08.11.17 16:17
В Казани управляющая компания Вахитовского района не выполняет обязательств, за которые мы ежемесячно платим немалые суммы: подвалы наших домов в аварийном состоянии, полно воды и тараканов, вся прово
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Дмитрий
07.11.17 14:46
А обслуживающему персоналу - медсёстрам, уборщицам, инженерно-техническому - инженерам, техникам, которые обслуживают медтехнику, работникам службы медгазов, которые обслуживают газовые сети, работни
Комментарий к новости:Программа «Арктический доктор» - инициатива сверхактуальная
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)01:35«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ магазинах региона подешевели яблоки, капуста и морковь-PRO ВалютуКурс евро вырос на 19 копеек, доллар подрос почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХРоссиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыРоссиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика