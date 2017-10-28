Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области подвел итоги подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода

Вчера под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось плановое заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области, в ходе которого подведены итоги подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 годов.



Участники заседания доложили о завершении работы комиссий по проверке готовности к осенне-зимнему периоду. Запланированные мероприятия по подготовке объектов электросетевого хозяйства выполнены в полном объёме, выданы паспорта готовности к осенне-зимнему периоду за исключением филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Получение паспорта готовности филиала состоится в головном предприятии в первой декаде ноября текущего года.



Также в ходе заседания были рассмотрены технологические нарушения, в том числе произошедшее 23 октября в 15:12 на 4-й подстанции филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», в результате которого было частично ограничено электроснабжение потребителей Первомайского округа города Мурманска. Благодаря слаженному взаимодействию оперативного персонала «Колэнерго» с персоналом АО «МГЭС» в 17:40 электроснабжение потребителей было полностью восстановлено. В филиале «Колэнерго» создана комиссия по расследованию данного инцидента, которая окончательно установит причину аварии и виновных лиц. Предварительно причиной отключения названа заводская неисправность микропроцессорного блока защит трансформатора Т-1.



Технологические нарушения, произошедшие 16 и 30 июня, а также 7 сентября в городе Полярные Зори, были вызваны выходом из строя кабельных линий, а также внешним воздействием при производстве строительных работ. Кабельные линии до момента повреждений находились в работе в исправном состоянии и своевременно проходили профилактические испытания повышенным напряжением.