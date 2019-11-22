Штаб по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных провёл выездное заседание в ЗАТО Александровск

Состоялось выездное заседание штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований региона в зимний период. Комиссия оценила качество уборки в Снежногорске, Полярном и Гаджиево. Проверкой руководил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Гноевский.

В фокусе внимания – уборка дворовых территорий, очистка кровель, крышных скатов, пешеходных зон и дорожного полотна. По оценке комиссии, состояние территорий является удовлетворительным.

Как отметил Владимир Гноевский, основной проблемой очистки крыш, помимо стремительно меняющейся погоды, можно считать личный автотранспорт, который ограничивает возможность проведения уборочных мероприятий в полном объёме.

Напомним, деятельность штаба направлена на организацию и координацию мероприятий по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований, предупреждение нарушений жилищного законодательства, рассмотрение и решение вопросов связанных с обеспечением чистоты и порядка.