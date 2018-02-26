Штабу Северного флота потребовалась поддержка Всевышнего

В штабе Северного флота прошла церемония освящения храма Североморской епархии во имя Святителя Николая Чудотворца. Церемонию провёл Епископ Североморский и Умбский Митрофан. Храм размещен на первом этаже центрального корпуса штаба СФ. В нем установлен иконостас, размещена необходимая церковная утварь. Православный храм создан по инициативе командования Северного флота.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, члены Военного совета СФ, начальники служб и управлений штаба Северного флота. После церемонии освящения Епископ Североморский и Умбский Митрофан совершил в храме первую божественную литургию.

Участники церемонии подчеркнули важность мероприятия для реализации прав верующих военнослужащих и гражданского персонала, укрепления духовности и нравственных основ всего коллектива объединенного стратегического командования и штаба Северного флота.