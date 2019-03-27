Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптерСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Рейтинг городов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.03.19 15:04

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии - ПФР

Социальные пенсии в России теперь можно получать по месту фактического проживания. Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по месту фактического проживания. Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению вступили в силу в марте», - говорится в сообщении пресс-службы ПФР, поступившем в «Интерфакс» сегодня.

Там пояснили, одно из обязательных условий назначения социальной пенсии - постоянное проживание на территории России. Раньше подтвердить этот факт можно было только паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства, временным удостоверением личности, или свидетельством МВД о регистрации. Если этих документов не было, ПФР приходилось выносить специальное решение о назначении соцпенсии для граждан, которые были зарегистрированы по месту пребывания в социальных, медицинских или исправительных учреждениях.

Теперь пенсионерам достаточно раз в год лично подавать заявление в ПФР. При этом подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации.

«Аналогично заявление не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - отмечается в пресс-релизе.

Право на социальную пенсию имеет ряд категорий постоянно проживающих в России граждан и лиц без гражданства: в частности, это инвалиды, сироты, представители малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, а также получатели социальной пенсии по старости (в том числе иностранцы, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие возраста 65,5 для мужчин и 60,5 лет для женщин по данным на 2019г).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Константин
27.03.19 12:31
Реформа ЖКХ показана во всей красе - современный квадрокоптер летает, а два мужика древними лопатами снег сталкивают!
Комментарий к новости:Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптер
Зинаида Никонова
27.03.19 10:46
какой реаниматор к нам приехал! Ну, прям всех вылечит, всем диагноз на профпригодность поставит!! Душечка-лапушечка!!!
Комментарий к новости:Реанимация: 10 дней на подготовку конкретных предложений по улучшению ситуации в здравоохранении региона
Зинаида Никонова
27.03.19 09:59
ну, прям волшебник на голубом вертолёте к нам прилетел! Богу бы в уши благие слова Чибиса!
Комментарий к новости:Рыбной отраслью займёмся предметно – Андрей Чибис
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин держатся на одном уровне-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 42 копейки, евро – почти на 14 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыШтамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии - ПФР
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 246 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика